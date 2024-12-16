Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів

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Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні, 16 грудня, ЗМІ оприлюднили матеріал, який висвітлює жахливі факти знущання над солдатами бригади з боку керівництва.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив до військової частини комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що за окремими вказаними фактами у вересні 2024 року пройшла службова перевірка. За результатами компетентні органи порушили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що заступник начальника підрозділу однієї з військових частин Донецької області шантажем змушував бійців працювати на свою родину.

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