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16 грудня 2024, 15:15

Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів

16 грудня 2024, 15:15
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фото: УП
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Військова служба правопорядку перевірить факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні, 16 грудня, ЗМІ оприлюднили матеріал, який висвітлює жахливі факти знущання над солдатами бригади з боку керівництва.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив до військової частини комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що за окремими вказаними фактами у вересні 2024 року пройшла службова перевірка. За результатами компетентні органи порушили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що заступник начальника підрозділу однієї з військових частин Донецької області шантажем змушував бійців працювати на свою родину.

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