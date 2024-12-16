Історія, яка шокує: про знущання з солдатів у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ

Якщо чесно, після 10 років роботи в Українській правді мене в цілому важко чимось шокувати та здивувати. Але наступна історія саме така. В п’ятницю після її прочитання та редагування мені було погано фізично.

Якщо чесно, після 10 років роботи в Українській правді мене в цілому важко чимось шокувати та здивувати. Але наступна історія саме така. В п’ятницю після її прочитання та редагування мені було погано фізично.

Наша Ангеліна Страшкулич отримала частину матеріалів про ситуацію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді від одного з офіцерів, який займався службовими перевірками.

Ці документи свідчать про жахливі знущання над солдатами бригади з боку керівництва. Зокрема про таке:

"В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення", – розповідає УП офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою.

"Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займався син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка – на той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан, Владислав Пастух, який був командиром одного зі взводів у першому батальйоні", – каже він.

"Малий Пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо". За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші", – додає на умовах анонімності інший військовий.

На підтвердження своїх слів співрозмовники УП надали фото й відео, які знімав Пастух, а також пояснення, рапорти та заяви постраждалих.

Нижче — одна з фотографій, які ми отримали від військових. І вона шокує.

В заяві постраждалого військового зазначено наступне:

"Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною…"

Цей текст точно вартує вашої уваги та суспільного розголосу. Історія моторошна і найжахливіше, що станом на зараз ніхто не поніс за неї покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту.

Ми працювали над цим матеріалом майже два місяці. Опитали кілька десятків людей – постраждалих, свідків знущань, офіцерів і сержантів, які займалися службовими перевірками. Більшість зі співрозмовників висловили бажання залишитися анонімними.

Буду вдячна за поширення цієї історії. Такі речі не мають існувати в українській армії.