На Харківщині російськи дрон атакував "Білих янголів": двоє поранених
На Харківщині російські військові атакували евакуаційну групу поліції "Білі янголи", яка разом із представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала по цивільних до Зеленого Гаю Великобурлуцької громади Куп’янського району
Про це повідомила поліція Харківщини, передає RegioNews.
Атака сталася вранці під час руху евакуаційної групи. Російський FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль правоохоронців.
Двоє поліцейських отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.
Унаслідок удару службовий автомобіль поліції зазнав значних пошкоджень, проте залишився на ходу.
Також пошкоджено транспортний засіб гуманітарної організації.
Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину.
Нагадаємо, що вдень 28 жовтня в Основ'янському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.