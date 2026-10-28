08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
11:41  28 жовтня
На Волині зіткнулися легковик і тягач: постраждали двоє людей
12:55  28 жовтня
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 16:40

На Харківщині російськи дрон атакував "Білих янголів": двоє поранених

28 жовтня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

На Харківщині російські військові атакували евакуаційну групу поліції "Білі янголи", яка разом із представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала по цивільних до Зеленого Гаю Великобурлуцької громади Куп’янського району

Про це повідомила поліція Харківщини, передає RegioNews.

Атака сталася вранці під час руху евакуаційної групи. Російський FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль правоохоронців.

Двоє поліцейських отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок удару службовий автомобіль поліції зазнав значних пошкоджень, проте залишився на ходу.

Також пошкоджено транспортний засіб гуманітарної організації.

Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину.

Нагадаємо, що вдень 28 жовтня в Основ'янському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область дрон атака поранені Білі Янголи
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Херсонщині керівника фонду підозрюють у продажі двох авто, ввезених для військових
28 жовтня 2026, 17:55
У Києві через ДТП ускладнений рух на Кільцевій дорозі
28 жовтня 2026, 17:34
На Волині засудили трьох посадовців за незаконну приватизацію 10 га землі
28 жовтня 2026, 17:07
У Франківську п’яна жінка викрала Mercedes із лікарні та врізалася в дерево
28 жовтня 2026, 16:52
У Харкові лікаря підозрюють у зловживанні впливом під час оформлення інвалідності
28 жовтня 2026, 16:26
На Білоцерківщині вилучили понад 50 кг канабісу та 209 рослин конопель
28 жовтня 2026, 15:57
На Південному мосту в Києві тривають роботи після атаки: що вже вдалося відновити
28 жовтня 2026, 15:47
Канабіс, МДМА та кетамін: у Києві вилучили наркотики на понад 10 млн грн
28 жовтня 2026, 15:29
Єва Мішалова вперше розповіла, як намагалася врятувати викраденого хлопця на Балі
28 жовтня 2026, 14:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »