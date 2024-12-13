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13 грудня 2024, 15:29

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ анонсував масштабні зміни

13 грудня 2024, 15:29
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фото: Міноборони
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Новий командувач генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про початок масштабної трансформації Сухопутних військ ЗСУ

Про це Драпатий написав у Telegram, передає RegioNews.

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їх спроможностей. Перш за все - у ставленні до людей. Людська гідність та якісна підготовка особового складу - у фокусі моєї уваги", - зазначив він.

Як пояснив Драпатий, для цього буде переформатовано програми, відбудеться трансформація навчальних центрів для більш швидкої, але водночас якісної підготовки, відповідно до потреб та динаміки фронту. Навички та вміння піхотинцям доноситиме "сержантський корпус з бойовим досвідом".

"Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті", - написав Драпатий.

Він зазначив, що Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

"Цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції. Мутований ген старого буде викорінений; соціальна підтримка стане постійною: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Такий підхід вбачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їх сімей", - зазначив генерал-майор.

Він також наголосив на важливості технологічних переваг в озброєнні піхотинця.

"Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, Президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами", - зауважив Драпатий.

Крім того, підкреслив він, планується оптимізація управлінських процесів.

"Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці. Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу", - написав новий командувач Сухопутних військ.

Очікується, що такі фундаментальні зміни вплинуть на ситуацію на фронті на користь України.

Нагадаємо, 29 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України - Михайла Драпатого (замість Олександра Павлюка).

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