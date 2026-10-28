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28 жовтня 2026, 16:52

У Франківську п’яна жінка викрала Mercedes із лікарні та врізалася в дерево

28 жовтня 2026, 16:52
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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В Івано-Франківську 23-річна жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволоділа чужим автомобілем Mercedes-Benz і потрапила в ДТП. Вона врізалася в дерево на території обласної клінічної лікарні. Жінка ніколи не отримувала водійського посвідчення

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Подія сталася 26 жовтня на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

За даними слідства, мешканка Тисменицької громади помітила автомобіль Mercedes-Benz 311 CDI, який власник залишив незамкненим із ключами в замку запалювання.

Жінка сіла за кермо чужого автомобіля та поїхала, однак згодом врізалася в дерево.

Правоохоронці встановили, що водійського посвідчення вона ніколи не отримувала. Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру.

Обставини події та правову кваліфікацію дій підозрюваної уточнюють.

Нагадаємо, 27 жовтня на Тернопільщині лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Загинув водій, серед трьох травмованих – дитина.

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