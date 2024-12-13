Посадовець військової частини на Донеччині шантажем змушував бійців працювати на свою родину

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донецької області на перевищенні влади та службових повноважень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За інформацією відомства, з січня 2023-го четверо військових здійснювали будівельні, а також інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу. У тому ж числі вони працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Остання ж контролювала й координувала роботу військових.

У разі відмови працювати підозрюваний погрожував військовим відправити їх на передову без підготовки.

"Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму "роботодавцю", окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася", - пише ДБР.

Згідно з попередніми даними, встановлена сума збитків державі складає більше 3 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примушував підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів. Йому "світить" до 12 років тюрмиж.