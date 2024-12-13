03:04  13 грудня
Полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук
05:40  13 грудня
На засніженій Говерлі заблукав 21-річний хлопець із Дніпра
08:45  13 грудня
На Львівщині електропотяг переїхав чоловіка: потерпілий загинув
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2024, 16:07

Посадовець військової частини на Донеччині шантажем змушував бійців працювати на свою родину

13 грудня 2024, 16:07
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донецької області на перевищенні влади та службових повноважень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За інформацією відомства, з січня 2023-го четверо військових здійснювали будівельні, а також інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу. У тому ж числі вони працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Остання ж контролювала й координувала роботу військових.

У разі відмови працювати підозрюваний погрожував військовим відправити їх на передову без підготовки.

"Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму "роботодавцю", окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася", - пише ДБР.

Згідно з попередніми даними, встановлена сума збитків державі складає більше 3 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примушував підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів. Йому "світить" до 12 років тюрмиж.

ДБР Донецька область військова служба
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ анонсував масштабні зміни
13 грудня 2024, 15:29
На Донеччині затримали ще одного російського шпигуна
11 грудня 2024, 10:12
На Волині водій маршрутки відмовився везти військового
08 грудня 2024, 15:18
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини
13 грудня 2024, 17:13
У Броварах затримали шахрайку, яка ошукувала людей під виглядом працівниці енергокомпанії
13 грудня 2024, 17:08
У Міноборони відзвітували, скільки майже за рік передали дронів для ЗСУ
13 грудня 2024, 16:30
Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в Херсоні: є поранені
13 грудня 2024, 15:50
Рятувальники показали, як ліквідували наслідки ракетної атаки на Львівщину
13 грудня 2024, 15:35
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ анонсував масштабні зміни
13 грудня 2024, 15:29
"Блогерка" отримала 5 років тюрми за поширення даних про військові об'єкти в Чернівцях
13 грудня 2024, 15:10
Двоє загиблих і четверо поранених: поліція показала наслідки обстрілів Херсонщини
13 грудня 2024, 14:46
Китайський вояж Медвєдєва: чому Путіну доводиться поспішати
13 грудня 2024, 14:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »