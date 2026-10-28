На Волині засудили трьох посадовців за незаконну приватизацію 10 га землі

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Волині трьох посадовців засудили за незаконну приватизацію 10 гектарів державної землі в прибережній захисній смузі річки Стир. Для реалізації схеми вони використали персональні дані п’ятьох військовослужбовців — учасників бойових дій

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановив суд, фігуранти оформили земельні ділянки на військових без їхнього відома. Земля розташована в прибережній захисній смузі річки Стир, де її передача у приватну власність заборонена законом.

За даними прокуратури, організатором схеми був колишній депутат обласної ради, який зрештою ставав власником ділянок. Депутат районної ради підшукував військовослужбовців, на яких оформлювали землю. Колишній керівник Держгеокадастру, знаючи про незаконність передачі ділянок, підписував відповідні накази.

Суд призначив організатору схеми сім років позбавлення волі, а екскерівнику Держгеокадастру — п’ять років. Обом також призначили конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади.

Депутата районної ради засудили до п’яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням відповідно до угоди про визнання винуватості.

Крім того, за позовами прокуратури суд зобов’язав повернути громаді шість гектарів землі. Двох засуджених також зобов’язали солідарно сплатити 3,32 мільйона гривень на користь Боратинської сільської ради.

Нагадаємо, на Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн.