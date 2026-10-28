У Харкові лікаря підозрюють у зловживанні впливом під час оформлення інвалідності

Фото: поліція Харківської області

У Харкові 37-річному лікарю повідомили про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, він обіцяв за гроші вплинути на рішення експертної команди щодо встановлення чоловіку III групи інвалідності. За свої "послуги" фігурант отримав 64 тисячі гривень і 6 тисяч доларів США

Про це повідомила поліція Харківщини, передає RegioNews .

За даними досудового розслідування, лікар одного з медичних закладів Харкова запропонував чоловіку допомогу з оформленням необхідної медичної документації та подальшим встановленням групи інвалідності.

Слідчі встановили, що фігурант запевняв чоловіка у своїй можливості вплинути на рішення членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та забезпечити позитивний результат. За таке сприяння він отримав загалом 64 тисячі гривень і 6 тисяч доларів США.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.

Нагадаємо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

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