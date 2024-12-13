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13 грудня 2024, 21:50

Вивозили 20 тонн щомісяця: на Львівщині посадовці крали пальне з військової частини

13 грудня 2024, 21:50
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Злочинну схему організував виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів військової частини. До оборудки він залучив начальника сховища пального та двох підлеглих солдатів. Продавав крадене пальне місцевий мешканець Львівщини.

За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Потім місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

"Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива", — йдеться в повідомленні.

ДБР повідомило організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тисяч грн для решти. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних. Серед вилученого: гроші, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують злочинну діяльність.

"Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб", — додали в ДБР.

Раніше повідомлялося, що заступник начальника підрозділу однієї з військових частин Донецької області шантажем змушував бійців працювати на свою родину.

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