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13 грудня 2024, 20:13

Затримали на вулиці з пральною машиною: в Умані чоловік обікрав дім військового

13 грудня 2024, 20:13
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фото: Нацполіція
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В Умані на Черкащині правоохоронці затримали 31-річного зловмисника, який обікрав будинок військового, поки той захищає Україну на фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

Крадієм виявився раніше судимий мешканець сусідньої області. Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка на вулиці з пральною машиною, що й привернуло їхню увагу.

З'ясувалося, що злочинець скористався відсутністю господаря оселі. Зловмисник не лише проник у помешкання, а й тимчасово там проживав. Незабаром він почав виносити майно з оселі, щоб продати його. Час від часу будинок перевіряв батько військового, який і написав заяву до поліції після виявлення крадіжки.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

"Підозрюваного за рішенням суду взяли під варту. Йому загрожує до восьми років ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Батько захисника України висловив подяку поліцейським за повернення майна сина. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що житель Києва обікрав авто, поки його водійка оформлювала ДТП.

війна крадіжка крадіжка затримання Умань Нацполіція Будинок військова служба
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