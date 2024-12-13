Затримали на вулиці з пральною машиною: в Умані чоловік обікрав дім військового

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В Умані на Черкащині правоохоронці затримали 31-річного зловмисника, який обікрав будинок військового, поки той захищає Україну на фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

Крадієм виявився раніше судимий мешканець сусідньої області. Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка на вулиці з пральною машиною, що й привернуло їхню увагу.

З'ясувалося, що злочинець скористався відсутністю господаря оселі. Зловмисник не лише проник у помешкання, а й тимчасово там проживав. Незабаром він почав виносити майно з оселі, щоб продати його. Час від часу будинок перевіряв батько військового, який і написав заяву до поліції після виявлення крадіжки.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

"Підозрюваного за рішенням суду взяли під варту. Йому загрожує до восьми років ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Батько захисника України висловив подяку поліцейським за повернення майна сина. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що житель Києва обікрав авто, поки його водійка оформлювала ДТП.