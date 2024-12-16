14:42  16 декабря
В Николаевской области 21-летняя девушка убила отверткой своего отца
16:56  16 декабря
Подозреваемого в совершении теракта возле здания ТЦК в Днепре взяли под стражу
13:51  16 декабря
Смерть мальчика во время лечения зубов в Тернополе: врачи объявили подозрение
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2024, 15:15

Сырский отстранил командира 211-й ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами

16 декабря 2024, 15:15
Читайте також українською мовою
фото: УП
Читайте також
українською мовою

Военная служба правопорядка проверит факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня, 16 декабря, СМИ обнародовали материал, освещающий ужасающие факты издевательства над солдатами бригады со стороны руководства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в воинскую часть комиссию Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности. О ходе и результатах проверки будет информирован дополнительно в установленном законодательством Украины порядке", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что по отдельным указанным фактам в сентябре 2024 года прошла служебная проверка. По результатам компетентные органы возбудили уголовное производство.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью.

Читайте также: История, которая шокирует: об издевательствах над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ

нарушения расследование ВСУ скандал военная служба Сырский Александр Станиславович проверка
Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части
13 декабря 2024, 21:50
Задержали на улице со стиральной машиной: в Умани мужчина обворовал дом военного
13 декабря 2024, 20:06
Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ анонсировал масштабные изменения
13 декабря 2024, 15:29
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Сигареты на 4,5 млн грн: в Одесской области разоблачили сеть сбыта контрафактной продукции
16 декабря 2024, 17:19
Подозреваемого в совершении теракта возле здания ТЦК в Днепре взяли под стражу
16 декабря 2024, 16:56
На Николаевщине в ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок
16 декабря 2024, 16:53
Мобилизированного с инвалидностью 1-й группы отправили на фронт, где он попал в плен: Запорожский ТЦК опроверг фейк
16 декабря 2024, 16:45
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Краматорском направлении
16 декабря 2024, 16:29
На Хмельнитчине горел жилой дом: погиб мужчина, пострадала женщина
16 декабря 2024, 16:23
В Хмельницкой области разоблачили подпольные цеха по изготовлению табака
16 декабря 2024, 15:59
Россияне ударили БпЛА по магазину в Бериславе: пострадала женщина
16 декабря 2024, 15:34
По программе "єОселя" выдано уже 15 тыс. кредитов, – Елена Шуляк
16 декабря 2024, 15:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »