Сырский отстранил командира 211-й ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня, 16 декабря, СМИ обнародовали материал, освещающий ужасающие факты издевательства над солдатами бригады со стороны руководства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в воинскую часть комиссию Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности. О ходе и результатах проверки будет информирован дополнительно в установленном законодательством Украины порядке", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что по отдельным указанным фактам в сентябре 2024 года прошла служебная проверка. По результатам компетентные органы возбудили уголовное производство.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью.

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