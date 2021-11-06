10:40  06 листопада
В Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
10:06  06 листопада
Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2021, 12:36 46

Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу

06 листопада 2021, 12:36 46
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Глава МОЗ рекомендував Кабінету міністрів призначити на посаду Наталію Гусак

Про це розповів міністр на зустрічі з журналістами, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ляшко визначився з кандидатурою Гусак на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу на даний пост. Вона була одним з трьох кандидатів.

Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації, - пояснив свій вибір міністр.

Зазначимо, що Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях Програми ULEAD з Європою.

Як повідомлялося, 30 вересня Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ.

Раніше, 18 серпня були призначені заступники голови НСЗУ - ними стали Анна Фенчак і Тетяна Бойко.

Нагадаємо, що Кабмін уже оголошував повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я 4 серпня, оскільки Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді.

конкурс Віктор Ляшко керівник Чернівецька ОДА НСЗУ Наталія Гусак

Ляшко назвав області, де найгірші показники з COVID-вакцинації
04 листопада 2021, 11:52
Ляшко стверджує, що рівень COVID-госпіталізацій вийшов на "плато"
01 листопада 2021, 15:33
Ляшко наказав провести клінічні випробування двох нових COVID-вакцин в Україні
28 жовтня 2021, 10:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram