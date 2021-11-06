Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Глава МОЗ рекомендував Кабінету міністрів призначити на посаду Наталію Гусак

Про це розповів міністр на зустрічі з журналістами, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ляшко визначився з кандидатурою Гусак на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу на даний пост. Вона була одним з трьох кандидатів.

Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації, - пояснив свій вибір міністр.

Зазначимо, що Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях Програми ULEAD з Європою.

Як повідомлялося, 30 вересня Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ.

Раніше, 18 серпня були призначені заступники голови НСЗУ - ними стали Анна Фенчак і Тетяна Бойко.

Нагадаємо, що Кабмін уже оголошував повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я 4 серпня, оскільки Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді.