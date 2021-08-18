17:09  18 серпня
Репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
15:20  18 серпня
На Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 15:05 341

Призначені заступники голови НСЗУ - ними стали Анна Фенчак і Тетяна Бойко

18 серпня 2021, 15:05 341
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України призначив на посади заступників голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) Тетяну Бойко та Анну Фенчак

Це повідомляє RegioNews з посиланням повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в його Telegram-каналі.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Бойко з 2018 року обіймала посаду директора департаменту комунікацій НСЗУ.

Фенчак раніше обіймала посаду заступника директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ.

Як повідомлялося, 4 серпня Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я.

Раніше, 24 липня міністр Ляшко назвав імена кандидатів на посади заступників голови НСЗУ - він мав намір запропонувати Кабміну призначити на ці посади Анну Фенчак та Тетяну Бойко.

Кабмін призначення кадри уряд НСЗУ

Кабмін погодив звільнення очільника Конотопської райдержадміністрації
18 серпня 2021, 14:37
Іспит на рівень володіння державною мовою за перший місяць склали понад 7,5 тис. чиновників
16 серпня 2021, 21:09
Фігурант справи про збитий Іл-76 генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ
16 серпня 2021, 18:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram