Призначені заступники голови НСЗУ - ними стали Анна Фенчак і Тетяна Бойко
Кабінет Міністрів України призначив на посади заступників голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) Тетяну Бойко та Анну Фенчак
Це повідомляє RegioNews з посиланням повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в його Telegram-каналі.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Бойко з 2018 року обіймала посаду директора департаменту комунікацій НСЗУ.
Фенчак раніше обіймала посаду заступника директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ.
Як повідомлялося, 4 серпня Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я.
Раніше, 24 липня міністр Ляшко назвав імена кандидатів на посади заступників голови НСЗУ - він мав намір запропонувати Кабміну призначити на ці посади Анну Фенчак та Тетяну Бойко.
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