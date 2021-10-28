09:01  28 жовтня
В Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
08:28  28 жовтня
У Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора"
08:06  28 жовтня
Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 10:57 186

Ляшко наказав провести клінічні випробовання двох нових COVID-вакцин в Україні

28 жовтня 2021, 10:57 186
Читайте также на русском языке
Фото: сайт МОЗ
Читайте также
на русском языке

В Україні проведуть клінічні випробування двох нових вакцин проти COVID-19

Про це йдеться у відповідному наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, опублікованому на сайті міністерства, пише RegioNews.

Згідно з наказом, в Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти COVID-19.

Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше.

Відповідну заявку подало ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

Ці дослідження проведуть у чотирьох медзакладах Києва ("Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік" та медичній клініці "Благомед"), а також у медичному центрі "Салютем" у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації.

Віктор Ляшко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua