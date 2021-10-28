Ляшко наказав провести клінічні випробовання двох нових COVID-вакцин в Україні

Фото: сайт МОЗ

В Україні проведуть клінічні випробування двох нових вакцин проти COVID-19

Про це йдеться у відповідному наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, опублікованому на сайті міністерства, пише RegioNews.

Згідно з наказом, в Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти COVID-19.

Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше.

Відповідну заявку подало ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

Ці дослідження проведуть у чотирьох медзакладах Києва ("Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік" та медичній клініці "Благомед"), а також у медичному центрі "Салютем" у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації.