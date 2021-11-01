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01 листопада 2021, 15:33 7

Ляшко стверджує, що рівень COVID-госпіталізацій вийшов на "плато"

01 листопада 2021, 15:33 7
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Фото з відкритих джерел
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Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Міністерство охорони здоров'я проведе селекторну нараду з регіонами щодо забезпечення безперебійної роботи пунктів та центрів щепелення проти COVID-19 у зв'язку з підвищенним попитом на вакцинацію серед громадян.

Ми всі бачили, які черги утворюються на вихідних біля центрів масової вакцинації. Ми сьогодні на селекторі ще раз розглянемо це питання, оскільки доручення державної комісії ТЕБ та НС було чітке: забезпечити на вихідних роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту перед впровадженням червоного рівня епідемічної небезпеки, - сказав Ляшко.

Міністр нагадав, що минулого тижня в Україні зробили понад 1,5 млн щеплень проти коронавірусної хвороби.

Ці темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш, ніж трьохмісячного зростання. Завдяки вакцинації, за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, - сказав Ляшко.

Водночас міністр наголосив, що наразі захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках, і від кожного залежить, щоб захворюваність на коронавірусну хворобу пішла на спад, а не підвищувалася.

Він нагадав, що зараз в Україні зроблено 17 мільйонів 700 тисяч щеплень, 10 мільйонів 240 тисяч осіб отримали хоча б одне щеплення, майже 7,5 мільйонів осіб завершили курс вакцинації проти COVID-19.

За даними МОЗ, найбільше дорослого населення принаймні однією дозою щеплено в Києві - понад 50%, у Полтавській області- 40,1%, Київській області - 39,9%. Водночас низькі відсотки охоплення щепленнями в Закарпатській та Волинській областях.

Як повідомлялося, у парламенті масово похворіли на коронавірус нардепи.

Тим часом десятки депутатів з монобільшості приховують інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Відомо, що в Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19.

МОЗ Віктор Ляшко захворюваність COVID-19

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