Ляшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ по результатам конкурса

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Глава Минздрава рекомендовал Кабинету министров назначить на должность Наталью Гусак

Об этом рассказал министр на встрече с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность главы НСЗУ по результатам конкурса на данный пост. Она была одним из трех кандидатов.

Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая есть сегодня заместителем председателя Черновицкой областной госадминистрации, - объяснил свой выбор министр.

Отметим, что Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем председателя Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.

Ранее Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы ULEAD с Европой.

Как сообщалось, 30 сентября Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.

Ранее, 18 августа были назначены заместители председателя НСЗУ - ими стали Анна Фенчак и Татьяна Бойко.

Напомним, что Кабмин уже объявлял повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья 4 августа, поскольку Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании.