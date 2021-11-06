10:40  06 ноября
В Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
10:06  06 ноября
Сутки в ООС: восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2021, 12:36 10

Ляшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ по результатам конкурса

06 ноября 2021, 12:36 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Глава Минздрава рекомендовал Кабинету министров назначить на должность Наталью Гусак

Об этом рассказал министр на встрече с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность главы НСЗУ по результатам конкурса на данный пост. Она была одним из трех кандидатов.

Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая есть сегодня заместителем председателя Черновицкой областной госадминистрации, - объяснил свой выбор министр.

Отметим, что Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем председателя Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.

Ранее Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы ULEAD с Европой.

Как сообщалось, 30 сентября Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.

Ранее, 18 августа были назначены заместители председателя НСЗУ - ими стали Анна Фенчак и Татьяна Бойко.

Напомним, что Кабмин уже объявлял повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья 4 августа, поскольку Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании.

конкурс Виктор Ляшко руководитель Черновицкая ОГА НСЗУ Наталия Гусак

Ляшко назвал области, где худшие показатели по COVID-вакцинации
04 ноября 2021, 11:52
Ляшко утверждает, что уровень COVID-госпитализаций вышел на "плато"
01 ноября 2021, 15:33
Ляшко приказал провести клинические испытания двух новых COVID-вакцин в Украине
28 октября 2021, 10:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua