Ляшко назвав області, де найгірші показники з COVID-вакцинації

Фото: сайт МОЗ

Нині найгірші показники з вакцинації проти коронавірусу у двох областях: Закарпатській, де вакциновано 23,2% дорослого населення, і Волинській – 25,2%

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, пише RegioNews.

"Найбільше вакциновано дорослого населення принаймні однією дозою у місті Києві – це 54,2%, Київській області – 43,7%, Полтавській – 42,1%. Також сьогодні вперше 40-відсотковий показник досягнуто в Дніпропетровській області. Найгірші показники у Закарпатській області, де вакциновано всього – 23,2% дорослого населення, та Волинській області – 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що дані дослідження, проведеного у вересні-жовтні 2021 року за підтримки UNICEF, USAID та Світового Банку, показують, що 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19, а 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19. Також 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що кожен третій українець має принаймні одну дозу COVID-вакцини.