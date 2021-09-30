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30 вересня 2021, 12:58 237

Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ

30 вересня 2021, 12:58 237
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Фото: Сайт КМУ
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Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зай­няття посади голови Національної служби здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.

Зазначено, що відповідне розпорядження було ухвалено урядом 9 вересня.

Для участі в конкурсі кандидати мають подати:

  • заяву про участь у конкурсі із зазначенням основ­них мотивів щодо зайняття посади;
  • резюме;
  • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік тощо.

Вказано, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби, а тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.

Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.

Нагадаємо, що востаннє Кабмін оголошував повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я 4 серпня.

Кабмін НСЗУ Україна конкурс уряд

 
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