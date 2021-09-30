Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ
Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Національної служби здоров’я
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.
Зазначено, що відповідне розпорядження було ухвалено урядом 9 вересня.
Для участі в конкурсі кандидати мають подати:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;
- резюме;
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік тощо.
Вказано, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби, а тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.
Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.
Нагадаємо, що востаннє Кабмін оголошував повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я 4 серпня.
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