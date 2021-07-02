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02 липня 2021, 20:04 164

Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді, оголошує новий конкурс на посаду

02 липня 2021, 20:04 164
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Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після проведеної в п'ятницю співбесіди з двома фіналістами конкурсу на главу Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заявив, що оголосить новий конкурс

Про це Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Не зміг з першої спроби визначитися з потенційним керівником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв зважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів оголосити повторний конкурс, - написав він.

Ляшко наголосив, що це "непросте рішення, воно було схвалено після спілкування зі своїми колегами, і команда заступників підтримала його одноголосно".

Ляшко подякував фіналістам конкурсу Вадиму Арістову і Тетяні Бойко за участь у конкурсі, але зазначив, що управляти найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров'я в Україні "їм було б складно і, на мій погляд, рано".

Перед цим Ляшко сьогодні провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на главу Національної служби здоров'я України (НСЗУ): з в.о. заступника НСЗУ Тетяною Бойко і засновником консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадимом Арістовим.

Як повідомлялося, 27 травня у Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я. Саме ця служба розпоряджається коштами для фінансування медичної системи.

НСЗУ МОЗ конкурс посада Віктор Ляшко міністр співбесіда

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