Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я

FB Віктора Ляшка

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

За його словами, документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua.

"Наразі маємо двох переможців на заступників голови НСЗУ (проходять перевірку), а від нового конкурсу очікую кандидатур для обрання гідного та амбітного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн. Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їх професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - зауважив міністр

Крім цього Кабмін додав до штату НСЗУ ще одного заступника, який буде опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку.

Нагадаємо, що наприкінці липня в НСЗУ заявили, що їм не вистачає грошей на фінансування лікування від Covid-19