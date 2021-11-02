Одеського бізнесмена Володимира Галантерника оголосили в розшук

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Одеський бізнесмен Володимир Галантерник, який є фігурантом "земельної справи" мера Одеси Труханова, оголосили в розшук

Це випливає з бази розшуку МВС, передає RegioNews.

Галантернику інкримінують кілька статей Кримінального кодексу.

Згідно з даними МВС, Галантерник переховується від органів досудового розслідування з серпня 2021 року. Його підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні та заволодінні майном, відмиванні грошей та зловживанні владою.

У "справі Труханова" Дмитру Димарському, який є співзасновником одеської будівельної компанії "Будова", ВАКС призначив максимальну заставу в 59 млн гривень.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор зачитав подробиці так званої угоди між компанією "Будова" і скандальним одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, що втік до Великобританії.

Він теж є фігурантом справи і про підозру йому повідомили заочно. Саме Галантерник забезпечив потрібне для компанії Димарського голосування депутатами Одеської міськради. Тільки одна ділянка землі на вул. Жаботинського, 54, коштувала "Будові" $ 4 млн.

За кілька років на Жаботинського в Одесі "Будова" звела сім хмарочосів по 25 поверхів кожен. За інформацією правоохоронців, тільки через одну цю оборудку місто втратило 129,7 млн грн.

Раніше за рішенням Печерського районного суду на земельну ділянку по Жаботинського було накладено арешт. Крім того, суддя заарештував всі будівлі і недобудови, які знаходяться на цій землі.

За даними з відкритих джерел, торік одеська будівельна компанія "Будова" зазнала збитків у розмірі понад 70 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова.

Також у Раді збираються створити ТСК з розслідування дій мера Одеси Труханова.

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