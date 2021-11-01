Депутат Одеської облради запідозрив літаки у розпилені COVID-19

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Депутат Одеської обласної ради Антон Трифон від фракції “За майбутнє” закликав своїх читачів фотографувати літаки, що розпилюють в повітрі хімічні речовини. Пізніше в коментарях він додав, що “нас труять”. При цьому він додав картинку, де нібито коронавірус розпилюють з літаків

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook депутата.

"Мені багато людей з сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії, прохання у кого є можливість фотографувати або на відео знімати, що б ми зрозуміли насправді що відбувається”, — написав Трифон.

На коментар дівчини під його постом, що такого раніше вона ще не читала, Трифон відповів що: "нас (жителів регіону — ред.) труять”.

Схожим чином депутат відреагував і на критику посту.

"Це у Вас тупість. А нас труять", - відповів він одній з читачок.

Нагадаємо, що народний депутат України від фракції "Слуга народу” Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 — це "вигадана хвороба” і вакцини від неї "не викликають довіри”.