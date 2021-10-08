Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника

Одеський міський голова став фігурантом чергової кримінальної справи. Втім, цілком може виявитися, що зовсім не Геннадій Труханов є головною мішенню у цій історії

Одеський міський голова став фігурантом чергової кримінальної справи. Втім, цілком може виявитися, що зовсім не Геннадій Труханов є головною мішенню у цій історії

Фото з відкритих джерел

Мер Одеси Геннадій Труханов знову опинився у центрі уваги у зв'язку з інтересом до нього правоохоронних органів. RegioNews проаналізував ситуацію із черговими звинуваченням на адресу очільника головного міста півдня України із оголошенням йому підозри особисто генпрокуроркою Іриною Венедіктовою та з'ясував, хто ще, окрім Труханова і його підлеглих, може зараз потрапити під пильну увагу правоохоронців.

Земля і люди

Геннадію Труханову не звикати до проблем із силовими структурами. Кілька років тому він уже був фігурантом справи "Краяну" (збанкрутілого заводу, потужності якого, за версією обвинувачення, Одеська міська рада купила за завищеною ціною, "відмивши" гроші), його навіть затримували, судили, виправдовували і скасовували виправдальний вирок. Усе це аж ніяк не завадило міському голові керувати Одесою й виграти чергові мерські вибори у 2020 році, причому без особливих шансів для конкурентів, в тому числі провладних.

Тож коли 5 жовтня 2021-го прізвище "Труханов" знову пролунало в контексті порушення закону, це не стало такою вже сенсацією. Більше того, одеський мер вже неодноразово фігурував у різноманітних і, перш за все, земельних скандалах. Ось і в актуальному розслідуванні правоохоронців знову йдеться про землю, тобто про земельні ділянки Одеської ОТГ, які були відібрані у громади під забудову із відповідними фінансовими втратами для місцевого бюджету.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обирає Труханову запобіжний захід, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси на 60 діб із заставою 120 млн грн. Щодо часових проміжків правопорушення, то у САП пояснили, що йдеться про період з 2016 по 2019 роки. За інформацією НАБУ, мова йде про цілу злочинну групу із 16 осіб, десять з яких є прямими учасниками, а шестеро проходять як співучасники тих чи інших злочинів. А керівниця Офісу генпрокуратури Ірина Венедіктова у свою чергу повідомила, що підписала п'ять підозр у одеській справі. Прізвищ вона, звісна річ, не назвала, але про них все одно до кінця дня дізналися ЗМІ. І це насправді найцікавіше.

Тіньовий і колишній?

Як зазначив у своєму коментарі директор Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін, "керівник злочинної організації переховується за межами країни". Звісно ж, прізвище цього "керівника" тут же стало секретом Полішинеля, оскільки усі можливі ниточки привели ЗМІ до персони бізнесмена Володимира Галантерника. Того самого, якого ще недавно називали "сірим кардиналом" або "тіньовим господарем" Одеси.

Галантерник справді – дуже тіньова персона, в буквальному смислі, бо про нього надзвичайно мало відомо, починаючи із кількості фотографій у медіа та інтернет-просторі. Що не заважало, а, радше, допомагало йому займатися серйозними бізнес-справами у співпраці із одеськими міським головою.

Втім, подейкують, в останні роки шляхи Галантерника і Труханова почали розходитися. Вони навіть розділили деякі спільні бізнес-проєкти. А на минулорічних місцевих виборах у успішно переобраного мера Одеси взагалі виявилися нові "партнери-спонсори" – Олександр Грановський та Борис Кауфман.

Імовірно, саме в цьому крутому повороті долі Труханова й криється причина активізації правоохоронних органів. Бо сам мер не фігурує у справі як персона №1, а лише як "один із учасників злочинної групи". Відтак, можливо, головний удар чергової кримінальної справи буде спрямований саме по Галантернику - з метою зменшити чи взагалі знищити його вплив на процеси в Одесі.

Яким боком тут Банкова і ОДА

З одного боку, САП та НАБУ, попри усі намагання Офісу президента взяти їх під контроль, є досить автономними структурами. З іншого – підозри п'ятірці фігурантів земельної справи підписала очільниця ОГП Венедиктова.

Крім того, у одного із нинішніх спонсорів Труханова, Кауфмана, досить добрі стосунки із першим помічником президента Сергієм Шефіром. Це необов'язково означає пряму зацікавленість Банкової у "накаті" на міського голову Одеси, але варіант "як же не подбати за свою людину" можна розглядати цілком серйозно.

Щодо персони голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького, який є класичним "слугою двох панів" (представником ОП у регіоні та одночасно членом труханівської кишенькової партії "Довіряй ділам"), то його роль у процесі поки що не є очевидною. Втім, його у команду нинішнього очільника Одеси привела саме парочка Грановський-Кауфман, хоча стосунки між керівниками області та обласного центру все ж не можна назвати безхмарними. Відтак, за певних умов, Гриневецький теж може включитися у процес.

Що загрожує Труханову прямо зараз

За великим рахунком – нічого. Він уже пережив справу "Краяна", нехай та і не завершилася, вийшовши на новий етап після апеляції ВАКС. Імовірно, переживе і цю зацікавленість з боку правоохоронних структур. Особливо, якщо справа дійсно розкручується не проти нього, а, у першу чергу, проти його колишнього партнера Галантерника.

Крім того, у Труханова є один великий козир – його рейтинг. Точніше, відсутність у будь-кого із прийнятних для центральної влади персонажів рейтингових показників, хоча б наближених до труханівської популярності. Згадаймо вибори-2020, коли Банкова не вигадала нічого ліпшого, як виставити під партійними знаменами "Слуги народу" шоумена Олега Філімонова, який програв вибори навіть представнику "ЄС" Петру Обухову, котрий виборов почесну "бронзу". А головним конкурентом чинного мера тоді став висуванець неприйнятної зараз для Офісу президента ОПЗЖ Микола Скорик.

Місцеві спостерігачі в коментарі RegioNews запевнили, що для відставки Труханова причин, які б крилися у персоні самого міського голови, станом на зараз немає. Він успішно налагодив стосунки із фракцією "слуг" у міській раді, кілька разів схвально відгукнувся про важливий особисто для Володимира Зеленського проєкт "Велике будівництво" – одним словом, збалансував ситуацію навколо своєї персони, як мінімум, на короткострокову перспективу.

Це дозволяє припустити, що історія, яку почали розкручувати ОГП, НАБУ і САП, справді є ударом не по самому Геннадію Труханову. Втім, він також ризикує стати другорядною її жертвою – в тому сенсі, що отримає більшу залежність від пари своїх нинішніх "спонсорів". Тож стратегічно план імовірних ініціаторів жовтневого "накату" може виглядати саме так: вплив Галантерника на Одесу мінімізувати, а власний вплив на офіційного керівника міста посилити.