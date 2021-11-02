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Медведчуку обрали новий запобіжний захід
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02 листопада 2021, 12:46 9

Медведчуку обрали новий запобіжний захід

02 листопада 2021, 12:46 9
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Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва обрав новий запобіжний захід народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку - у вигляді особистого зобов'язання

Про це повідомляє RegioNews.

Відомо, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання триватиме до 31 грудня.

Раніше повідомлялось, що граничний строк домашнього арешту народного депутата Віктора Медведчука у кримінальному провадженні щодо замаху на розграбування національних цінностей закінчився. У зв’язку з цим Офіс генпрокурора просить суд застосувати щодо Медведчука у цьому кримінальному провадженні особисте зобов’язання.

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів.

Нагадаємо, що підозру у фінансуванні терроризму Медведчук отримав на початку жовтня.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

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