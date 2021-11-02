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02 ноября 2021, 16:12 57

Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск

02 ноября 2021, 16:12 57
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Фото из открытых источников
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Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, который является фигурантом "земельного дела" мэра Одессы Труханова, объявили в розыск

Это следует из базы розыска МВД, передает RegioNews.

Галантернику инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса.

Согласно данным МВД, Галантерник скрывается от органов досудебного расследования с августа 2021 года. Его подозревают в создании преступной организации, присвоении и завладении имуществом, отмывании денег и злоупотреблении властью.

По "делу Труханова" Дмитрию Димарскому, который является соучредителем одесской строительной компании "Будова", ВАКС назначил максимальный залог в 59 млн гривен. Во время избрания меры пресечения прокурор зачитал подробности так называемой сделки между компанией "Будова" и скандальным одесским бизнесменом Владимиром Галантерником, который бежал в Великобританию.

Он тоже является фигурантом дела и о подозрении ему сообщили заочно. Именно Галантерник обеспечил нужное для компании Димарского голосования депутатами Одесского горсовета. Только один участок земли на ул. Жаботинского, 54, стоил "Будове" $ 4 млн.

За несколько лет на Жаботинского в Одессе "Будова" возвела семь небоскребов по 25 этажей каждый. По информации правоохранителей, только из-за одной этой сделки город потерял 129,7 млн грн.

Ранее по решению Печерского районного суда на земельный участок по Жаботинского был наложен арест. Кроме того, судья арестовал все здания и недострои, которые находятся на этой земле.

По данным из открытых источников, в прошлом году Одесская строительная компания "Будова" понесла убытки в размере более 70 миллионов гривен.

Как сообщалось, суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также в Раде собираются создать ВСК по расследованию действий мэра Одессы Труханова.

Читайте также: Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника.

Одесса расследование земля розыск Геннадий Труханов

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