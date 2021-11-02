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02 листопада 2021, 11:31 440

У Києві затримали посадовця Державної судової адміністрації, який переховувався від слідства

02 листопада 2021, 11:31 440
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України затримала керівника Територіального управління Державної судової адміністрації у Херсонській області, який понад три місяці переховувався від слідства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Утікача вдалося виявити у Києві наприкінці жовтня", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у зв’язку з тим, що після оголошення йому підозри у липні він намагався уникнути кримінальної відповідальності та переховувався від слідчих органів і суду.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 594 тис. грн.

Так, за даними слідства посадовець порушив процедуру державних закупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм. У такий спосіб підписав договори на поставки техніки на суму 1 млн 700 тис. грн, 703 тис. з яких, за наявною інформацією, пішли у його кишеню.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України викрили посадовців Чернігівської міської ради та керівників будівельних компаній на привласненні десятків мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури міста.

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