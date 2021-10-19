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19 жовтня 2021, 21:02 39

У Раді збираються створити ТСК з розслідування дій мера Одеси Труханова

19 жовтня 2021, 21:02 39
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді України збираються створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування корупційних дій мера Одеси Геннадія Труханова

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці депутат ВРУ від Одеси Олексій Леонов ("Слуга народу"), передає RegioNews.

За словами Леонова, 19 жовтня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підписав склад комісії.

Зараз я подаю на підтвердження реєстрації ТСК регламентним комітетом Верховної Ради і винесення питання на розгляд депутатів парламенту. Для офіційного старту роботи комісії необхідно 226 голосів народних обранців, - заявив Олексій Леонов.

До складу комісії планують увійти 8 депутатів.

Більшість з них представляють фракцію "Слуга народу": це Олексій Леонов, Ігор Негулевський, Олег Колєв, Олександр Сова, Володимир Гевко і Анатолій Остапенко. Також за словами Леонова в комісію увійдуть депутати Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") та Іван Чайковський ("За майбутнє").

Як повідомлялося, суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова.

Раніше Труханов назвав вимогу застави в 120 мільйонів гривень знущанням.

Нагадаємо, 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Слуга народа нардепи Верховна Рада Геннадій Труханов ТСК

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