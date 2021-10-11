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Суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова
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11 жовтня 2021, 14:19 13

Суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова

11 жовтня 2021, 14:19 13
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з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відмовився арештовувати мера Одеса Геннадія Труханова, однак призначив йому запобіжний захід у вигляді застави 30,2 мільйонів гривень.

Як передає RegioNews відповідне рішення було оголошено 11 жовтня.

"У задоволення клопотання стосовно утримання під вартою міського голови Одеси Геннадія Труханова відмовити…Застосувати запобіжний захід у вигляді застави, що складає у грошовому еквіваленті 30,2 мільйонів гривень", - зачитала рішення суддя.

Вона нагадала, що Труханов серед іншого, зобов’язаний здати закордонні паспорти і в разі порушення зобов’язань застава може бути перерахована до державного бюджету.

Сам Труханов у коментарі журналістам після оголошення рішення заявив, що буде подавати апеляцію.

"Я сподівався на рішення, яке в повному обсязі не задовольнить клопотання прокуратури", - зазначив він.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурора САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, правоохоронці проаналізували колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій - це телефонні перемовини, дані з комп’ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок.

Генпрокурорка заявила, що всі підозрювані (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - повідомила вона.

Прокуратура просила арештувати Труханова з альтернативою внесення застави у 120 мільйонів гривень.

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