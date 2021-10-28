Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: стало відомо про стан постраждалих
Травмовані у ДТП за участі неповнолітнього водія в Харкові перебувають на лікуванні
Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
У Харкові 16-річна дівчина, травмована у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, продовжить лікування у травматологічному відділенні дитячої обласної лікарні.
16-річну постраждалу у смертельній ДТП переведуть із міської лікарні швидкої допомоги, куди 26 жовтня її було доставлено з місця ДТП, до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні, - зазначила Горбунова-Рубан.
За її словами, стан постраждалої стабільний: "Проте вона потребує постійного нагляду з боку дитячого травматолога".
Що стосується стану двох 19-річних постраждалих у ДТП, також доставлених з місця події до лікарні швидкої допомоги, то він стабільний, лікування триває, - додала віце-мер.
За її словами, міськрада готова надати матеріальну допомогу постраждалим та сім'ї загиблого у ДТП: "Поки що таких звернення не було. Сума залежатиме від конкретної ситуації".
Як повідомлялося, суд арештував на два місяці неповнолітнього мажора, який влаштував ДТП у Харкові.
Тим часом батько харківського мажора, який скоїів смертельну ДТП каже, що йому пропонували відкупитися.
Нагадаємо, учора трапилася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.