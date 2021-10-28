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28 жовтня 2021, 16:13 11

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: стало відомо про стан постраждалих

28 жовтня 2021, 16:13 11
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Фото Нацполіції
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Травмовані у ДТП за участі неповнолітнього водія в Харкові перебувають на лікуванні

Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У Харкові 16-річна дівчина, травмована у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, продовжить лікування у травматологічному відділенні дитячої обласної лікарні.

16-річну постраждалу у смертельній ДТП переведуть із міської лікарні швидкої допомоги, куди 26 жовтня її було доставлено ​​з місця ДТП, до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні, - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, стан постраждалої стабільний: "Проте вона потребує постійного нагляду з боку дитячого травматолога".

Що стосується стану двох 19-річних постраждалих у ДТП, також доставлених з місця події до лікарні швидкої допомоги, то він стабільний, лікування триває, - додала віце-мер.

За її словами, міськрада готова надати матеріальну допомогу постраждалим та сім'ї загиблого у ДТП: "Поки що таких звернення не було. Сума залежатиме від конкретної ситуації".

Як повідомлялося, суд арештував на два місяці неповнолітнього мажора, який влаштував ДТП у Харкові.

Тим часом батько харківського мажора, який скоїів смертельну ДТП каже, що йому пропонували відкупитися.

Нагадаємо, учора трапилася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.

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