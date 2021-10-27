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27 жовтня 2021, 15:20 168

Смертельна ДТП в Харкові: з'ясували, на кого зареєстроване авто, на якому скоєно аварію

27 жовтня 2021, 15:20 168
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Фото Нацполіції
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Автомобіль "Інфініті", за кермом якого 16-річний хлопець в Харкові вчинив ДТП, зареєстрований на його матір

Про це на брифінгу сказав начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков, передає RegioNews.

Неповнолітній водій автомобіля "Інфініті", який на проспекті Гагаріна ввечері 26 вересня на великій швидкості в’їхав у автомобіль "Шевроле", не отримував посвідчення водія.

За словами поліцейського, автомобіль зареєстрований на матір водія 2005 року народження.

Посвідчення водія не було, він не отримував посвідчення, - сказав Умніков.

Він додав, що автомобіль "Інфініті" їхав на червоний сигнал світлофору, "Шевроле" - на зелений сигнал.

Після ДТП неповнолітнього водія "Інфініті" затримали в порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до СІЗО. Проводяться слідчі дії та призначена низка складних судових експертиз. Його ще не допитували.

Також поліціянт підтвердив, що в липні 2021 року водій притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості) та засуджений до умовного позбавлення волі.

Крім того, за словами керівниці Управління патрульної поліції Харківської області Альони Стрижак, водій 18 вересня був зупинений за порушення правил дорожнього руху та притягнутий до адміністративної відповідальності, щодо нього склали два протоколи, в тому числі за керування транспортним засобом без посвідчення. Подальший розгляд здійснюватиме Дзержинський районний суд Харкова.

Як повідомлялося, учора ввечері сталася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.

Згодом 16-річного водія, який спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали: він хизувався, що ганяє на "червоне".

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