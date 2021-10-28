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28 жовтня 2021, 14:12 7

Батько харківського мажора, який скоїів смертельну ДТП каже, що йому пропонували відкупитися

28 жовтня 2021, 14:12 7
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з відкритих джерел
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Батьки 16-річного Миколи Харківського запевнили, що не відмовляються від надання компенсації сім'ям загиблого та постраждалих у ДТП, яку на Infiniti влаштував їхній син у Харкові. Водночас батько "мажора" заявив, що йому погрожували і пропонували "відкупитися"

Як пише RegioNews з посиланням на місцевий телеграм-канал Веха, про це Харківський старший розповів під час спілкування з журналістами перед Київським райсудом у місті, який відправив його сина під варту без можливості внесення застави.

Чоловік зазначив, що не відмовляється від відповідальності й готовий надати допомогу постраждалим – у міру своїх можливостей та лише через адвоката.

На запитання, чому досі чоловік не вийшов на контакт із рідними постраждалих, він сказав, що у нього просто не вистачає часу через розслідування справи про ДТП за участю сина. Водночас зазначив, що підліток зараз сам перебуває у шоковому стані.

За словами Михайла Харківського, йому і сину погрожували.

"Всім, чим зможу, допоможу. Буду через адвоката спілкуватися. Адже розумію, що у людей горе і особисто я з ними зустрітися не зможу. Це викличе неадекватне ставлення", – розповів Харківський - старший.

Також чоловік показав на камеру погрози від деякого Сергія. Той пропонував: якщо він відправить йому $60 тис. на біткоїн-гаманець, у справі "все вирішать".

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.

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