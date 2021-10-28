Неповнолітній мажор, який влаштував ДТП у Харкові, "нічого не говорить" на допиті - поліція

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За словами заступника начальника поліції Харківської області Сергія Чижа, 16-річний винуватець смертельної аварії в Харкові, "нічого на допиті не говорить"

Як передає RegioNews, про це Чиж повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

Зазначається, що затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, а слідчі та прокурор вже вручили йому підозру.

Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.

Також у Раді обіцяють взяти на контроль розслідування смертельної ДТП у Харкові, яку скоїв 16-річний мажор.