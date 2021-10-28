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28 жовтня 2021, 11:42 100

Суд арештував на два місяці неповнолітнього мажора, який влаштував ДТП у Харкові

28 жовтня 2021, 11:42 100
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з відкритих джерел
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Суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського

Як передає RegioNews про це у коментарі журналістам заявив прокурор у справі.

"Підозрюваний не сприяв слідству, а, навпаки після скоєння ДТП переховувався у туалеті, називався іншим прізвищем", - пояснив він

За словами прокурора, під час ДТП за попередніми даними швидкість авто становила близько 180 кілометрів на годину

"Наразі в органів слідства є докази, що підозрюваний знаходився за кермом", - зазначив він

Під час судового засідання прокуратура наполягала на арешті винуватця ДТП без застави. Захист же Харківського просив суд, зважаючи на його вік та зразкову у минулому процесуальну поведінку залишити його на волі і, в разі арешту дати можливість вийти під заставу.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.

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