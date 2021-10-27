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27 жовтня 2021, 09:04 1686

Смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло

27 жовтня 2021, 09:04 1686
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Фото: Суспільне
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У Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій червоного Chevrolet загинув на місці, а водія та пасажирів автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні.

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарями їм надається медична допомога. Стан стабільний. На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції й слідчими – більше ніж 100 км/год", - додали у поліції.

Скільки років було водію Chevrolet та який вік водія Infiniti наразі не уточнюється, але відомо, що серед травмованих є неповнолітні. За даними поліції, за кермом обох авто були чоловіки, а серед пасажирів Infiniti – чоловік та жінка.

Раніше повідомлялось, що під Харковом в аварії загинули троє людей, ще троє постраждали. У Красноградському районі трапилась смертельна дорожньо-транспортна подія, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

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