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28 октября 2021, 16:13 5

Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: стало известно о состоянии пострадавших

28 октября 2021, 16:13 5
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Фото Нацполиции
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Травмированные в ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове находятся на лечении

Об этом рассказала заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В Харькове 16-летняя девушка, травмированная в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, продолжит лечение в травматологическом отделении детской областной больницы.

16-летнюю пострадавшую в смертельном ДТП переведут из городской больницы скорой помощи, куда 26 октября ога была доставлена с места ДТП, в травматологическое отделение детской областной больницы, - отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, состояние пострадавшей стабильное: "Однако она нуждается в постоянном присмотре со стороны детского травматолога".

Что касается состояния двух 19-летних пострадавших в ДТП, также доставленных с места происшествия в больницу скорой помощи, то оно стабильно, лечение продолжается,- добавила вице-мэр.

По ее словам, горсовет готов оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего в ДТП: "Пока таких обращений не было. Сумма будет зависеть от конкретной ситуации".

Как сообщалось, суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего мажора, устроившего ДТП в Харькове.

Между тем отец Харьковского мажора, совершивший смертельное ДТП говорит, что ему предлагали откупиться.

Напомним, вчера случилась смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.

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