Неповнолітньому "мажору" - учаснику смертельної ДТП в Харкові повідомили про підозру
У Харкові повідомили про підозру 16-річному хлопцю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області, передає RegioNews з посиланням на KHARKIV TODAY.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомлялося, учора сталася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.
Згодом водія, який спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали: він хизувався, що ганяє на "червоне".
Також у Раді обіцяють взяти на контроль розслідування смертельної ДТП у Харкові, яку скоїв 16-річний мажор.
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