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27 жовтня 2021, 17:49 116

Неповнолітньому "мажору" - учаснику смертельної ДТП в Харкові повідомили про підозру

27 жовтня 2021, 17:49 116
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Фото Нацполіції
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У Харкові повідомили про підозру 16-річному хлопцю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області, передає RegioNews з посиланням на KHARKIV TODAY.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, учора сталася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.

Згодом водія, який спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали: він хизувався, що ганяє на "червоне".

Також у Раді обіцяють взяти на контроль розслідування смертельної ДТП у Харкові, яку скоїв 16-річний мажор.

ДТП Харків смерть підозра прокуратура

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