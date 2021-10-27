Неповнолітньому "мажору" - учаснику смертельної ДТП в Харкові повідомили про підозру

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У Харкові повідомили про підозру 16-річному хлопцю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області, передає RegioNews з посиланням на KHARKIV TODAY.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, учора сталася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.