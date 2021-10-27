Смертельна ДТП у Харкові: у поліції розповіли, чи був 16-річний мажор п'яним

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16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим

Про це 27 жовтня під час брифінгу сказав начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков, пише RegioNews.

Він заявив, що одразу після ДТП водія Infiniti доставили до лікарні, де встановили відсутність показань до госпіталізації. Після цього Харківського доставили до наркологічного центру, де перевірили на стан сп’яніння за допомогою "Драггера".

"У нього 0%. Відібрані зразки сечі. На сьогодні є акт, що він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння", - сказав Умніков.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.