13:02  27 жовтня
У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко
08:28  27 жовтня
У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
08:06  27 жовтня
Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2021, 12:49 1922

У Раді обіцяють взяти на контроль розслідування смертельної ДТП у Харкові, яку скоїв 16-річний мажор

27 жовтня 2021, 12:49 1922
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Парламент триматиме на контролі розслідування кримінального провадження за фактом скоєння ДТП на проспекті Гагаріна

Як пише RegioNews, про це у соцмережі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

"Вимагаю від правоохоронних органів швидкого, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування. Людина, вихована системною безкарністю, не дивлячись на вік, має понести суворе та справедливе покарання! А як народний депутат забезпечу парламентський контроль за розслідуванням цієї резонансної події. Чим думали батьки цього "героя", для мене лишається загадкою. В кого є бажання посадити своє неповнолітнє чадо за кермо авто, подивіться відео", - написав Бакумов.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

ДТП Харків аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram