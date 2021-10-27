У Раді обіцяють взяти на контроль розслідування смертельної ДТП у Харкові, яку скоїв 16-річний мажор

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Як пише RegioNews, про це у соцмережі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

"Вимагаю від правоохоронних органів швидкого, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування. Людина, вихована системною безкарністю, не дивлячись на вік, має понести суворе та справедливе покарання! А як народний депутат забезпечу парламентський контроль за розслідуванням цієї резонансної події. Чим думали батьки цього "героя", для мене лишається загадкою. В кого є бажання посадити своє неповнолітнє чадо за кермо авто, подивіться відео", - написав Бакумов.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.