Несовершеннолетнему "мажору" - участнику смертельного ДТП в Харькове сообщили о подозрении
В Харькове сообщили о подозрении 16-летнему парню по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Как сообщалось, вчера произошла смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.
Впоследствии водителя, повлекшего смертельную аварию в Харькове, задержали: он щеголял, что гоняет на "красный".
Также в Раде обещают взять на контроль расследование смертельного ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний мажор.
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