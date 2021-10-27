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27 октября 2021, 17:49 116

Несовершеннолетнему "мажору" - участнику смертельного ДТП в Харькове сообщили о подозрении

27 октября 2021, 17:49 116
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Фото Нацполиции
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В Харькове сообщили о подозрении 16-летнему парню по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, вчера произошла смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.

Впоследствии водителя, повлекшего смертельную аварию в Харькове, задержали: он щеголял, что гоняет на "красный".

Также в Раде обещают взять на контроль расследование смертельного ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний мажор.

ДТП Харьков смерть подозрение прокуратура

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