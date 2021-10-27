Смертельне ДТП за участі "мажора" у Харкові: ЗМІ дізналися про батьків підлітка

Фото: Нацполіція

Батьки 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, розлученні. Батько хлопця працює продавцем м'яса на Благовіщенському ринку, а мати живе в Австралії й фінансово утримує підлітка

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Обозреватель".

Відзначається, що батько Миколи зловживає спиртним й часто буває в запоях. Батько хлопця мешкає на вулиці Тимурівців. Він 14 років займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними виробами. У жовтні 2017 року розлучився із дружиною.

Мати 16-річного підлітка нібито живе в Австралії. Вона фінансово утримує його.

Крім того, на стінах однієї з багатоповерхівок Харкова з'явилися погрози та образи на адресу хлопця. Проте сусіди розповіли, що нічого про хлопця не знають. Можливо, він проживає за іншою адресою.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Раніше повідомлялось, що у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.