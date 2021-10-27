Водія, який спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали: він хизувався, що ганяє на "червоне"

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Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мали.

Наразі відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій Infiniti затриманий і йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водночас Telegram-канал "Харьков LIVE" опублікував фотографії підозрюваного у ДТП водія. На них видно 16-річного підлітка у якого забита голова, але сам він при свідомості та пересувається без сторонньої допомоги.

За даними "Обозревателя", винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Разом з ним у салоні авто під час аварії перебували ще троє осіб: Карякін Валерій Андрійович, Дусик Єлизавета Юріївна, 01.10.2005 р.н. та Баранов Михайло Ігорович, 15.03.2002 р.н. Постраждалих із тяжкими травмами доставлено до лікарні.

Окрім того, неповнолітній винуватець смертельної ДТП у Харкові хвалився, що ганяв на червоне світло, розбивав чотири автомобілі та "вирішував" проблеми з поліцейськими за 100-200 доларів. Листування з 16-річним виклали в соціальній мережі.

Мені розбили каєн. Форд, додж, камрі... Я ганяю на червоні і по зустрічці... Що мені? Я вийду з машини, сяду в іншу і поїду", – пише винуватець аварії.

Підліток також пише, що вже отримував два протоколи від поліцейських, бо викладав відео порушень правил дорожнього руху в мережі.

За словами 16-річного, він отримав умовний термін за стрілянину в громадському місці, самооборону та завдання тілесних ушкоджень. Зброю він також застосував у нічному клубі.

Раніше повідомлялось, що у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.