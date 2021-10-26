Венедіктова аносувала ревізію нагородної зброї

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Про це сказала генпрокурор журналістам у вівторок у Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я бачу, що, найімовірніше, така ревізія, аудит буде. Тим більше, що на сьогодні в державі дуже багато зброї, легальний та нелегальний оборот зброї у цифрах - це жахлива історія насправді, - сказала Венедіктова.

Так вона відповіла на запитання про те, чи проводитиметься ревізія нагородної зброї, виданої, зокрема, МВС.

Тому гадаю, що Денис Анатолійович (міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – ред.) також над цим питанням працює. Це лише його рішення. Він обов'язково з цим питанням вийде до журналістів, - додала генпрокурор.

Як повідомлялося, у вересні 2020-го у Києві поліцейського з "пістолетом Януковича" затримали на збуті наркотиків.

Раніше, у серпні 2020-го Аваков нагородив поліцейських, які ліквідували "полтавського терориста".