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26 жовтня 2021, 16:52 244

Венедіктова аносувала ревізію нагородної зброї

26 жовтня 2021, 16:52 244
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Фото з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що Міністерство внутрішніх справ України проведе ревізію виданої нагородної зброї

Про це сказала генпрокурор журналістам у вівторок у Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я бачу, що, найімовірніше, така ревізія, аудит буде. Тим більше, що на сьогодні в державі дуже багато зброї, легальний та нелегальний оборот зброї у цифрах - це жахлива історія насправді, - сказала Венедіктова.

Так вона відповіла на запитання про те, чи проводитиметься ревізія нагородної зброї, виданої, зокрема, МВС.

Тому гадаю, що Денис Анатолійович (міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – ред.) також над цим питанням працює. Це лише його рішення. Він обов'язково з цим питанням вийде до журналістів, - додала генпрокурор.

Як повідомлялося, у вересні 2020-го у Києві поліцейського з "пістолетом Януковича" затримали на збуті наркотиків.

Раніше, у серпні 2020-го Аваков нагородив поліцейських, які ліквідували "полтавського терориста".

зброя нагороди генпрокурор ревізія Ірина Венедіктова

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