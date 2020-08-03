Аваков нагородив поліцейських, які ліквідували "полтавського терориста"
Очільник МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині.
Про це сам Аваков повідомив у соцмережі Twitter, а заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало - у соцмережі Facebook
У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!" – написав міністр внутрішніх справ.
Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським @police_polt, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині. У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу! pic.twitter.com/xtCQaVUCTw— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 3, 2020
У свою чергу Ярослав Тракало уточнив, що відомчі відзнаки отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант – спецпідрозділу КОРД ГУ НПУ у Полтавській області.
Зазначається також, що капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників.
Завжди на сторожі безпеки суспільства. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив нагородною зброєю...Опубліковано Iaroslav Trakalo Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.
Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.
Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі.
1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.