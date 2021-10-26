За фактом стрілянини нардепа від ОПЗЖ Киви порушено кримінальну справу

Фото з відкритих джерел

За фактом стрілянини народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви порушено кримінальну справу

Про це у вівторок повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Фактова справа є, - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи порушили щодо Киви провадження після його стрілянини.

Окрім того, Венедіктова додала, що стосовно Киви розслідується достатньо багато кримінальних справ.

Відомо, що Кива виставив у соцмережу відео, на якому він, з автоматом в руках, розповідає, що є "лідером антифашистського руху в Україні” і засипає погрозами послідовників Бандери. Насамкінець стріляє з автомата і влаштовує феєрверк.

Як повідомлялося, раніше "УДАР" вимагав у СБУ порушити справу про держзраду проти Киви.

Читайте також нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ.