У навчальному центрі на Чернігівщині застрелився військовий-строковик

Фото: Facebook "Десна"

У навчальному центрі "Десна", що знаходиться в Чернігівській області здійснив самогубство військовий-строковик. Йому залишався місяць до дембеля

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення центру "Десна" Олександр Сагайдак у коментарі "Суспільному".

Зазначається, що трагедія сталася вночі, близько 3 години 53 хв. Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

"Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки й він родом з Дніпропетровщини. На службі характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства наразі не відомо", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини події встановлюються компетентними органами.

Нагадаємо, на початку жовтня на Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований.