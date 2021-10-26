Венедиктова аносировала ревизию наградного оружия

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Об этом сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я вижу, что, вероятнее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что на сегодня в стране очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах - это ужасная история на самом деле, - сказала Венедиктова.

Так она ответила на вопрос о том, будет ли проводиться ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД.

Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский – ред.) также над этим вопросом работает. Это лишь его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам, - добавила генпрокурор.

Как сообщалось, в сентябре 2020-го в Киеве полицейского с "пистолетом Януковича" задержали на сбыте наркотиков.

Ранее, в августе 2020-го Аваков наградил полицейских, которые ликвидировали "полтавского террориста".