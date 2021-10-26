12:57  26 октября
Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
12:32  26 октября
Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"
17:36  26 октября
На Донбассе российские оккупанты снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
26 октября 2021, 16:52 251

Венедиктова аносировала ревизию наградного оружия

26 октября 2021, 16:52 251
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что Министерство внутренних дел Украины проведет ревизию выданного наградного оружия

Об этом сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я вижу, что, вероятнее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что на сегодня в стране очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах - это ужасная история на самом деле, - сказала Венедиктова.

Так она ответила на вопрос о том, будет ли проводиться ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД.

Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский – ред.) также над этим вопросом работает. Это лишь его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам, - добавила генпрокурор.

Как сообщалось, в сентябре 2020-го в Киеве полицейского с "пистолетом Януковича" задержали на сбыте наркотиков.

Ранее, в августе 2020-го Аваков наградил полицейских, которые ликвидировали "полтавского террориста".

оружие генпрокурор Ирина Венедиктова награды ревизия

По факту стрельбы нардепа от ОПЗЖ Кивы возбуждено уголовное дело
26 октября 2021, 16:10
В учебном центре на Черниговщине застрелился военный-срочник
25 октября 2021, 08:46
В Киеве посетитель ресторана выстрелил в живот охраннику
19 октября 2021, 12:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua