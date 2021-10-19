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19 жовтня 2021, 12:49 454

У Києві відвідувач ресторану вистрелив у живіт охоронцю

19 жовтня 2021, 12:49 454
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Фото: з відкритих джерел
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У столичному закладі харчування на вулиці Хрещатик між відвідувачем та охоронцем виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із травматичної зброї у живіт працівника 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій затримали", - розповіли у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва біля одного з барів сталася бійка, в результаті якої один з учасників відкрив стрілянину. Постраждала одна людина.

пістолет зброя стрілянина ресторан охорона

 
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