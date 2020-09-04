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04 вересня 2020, 12:39 15

У Києві поліцейського з "пістолетом Януковича" затримали на збуті наркотиків

04 вересня 2020, 12:39 15
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Встановлюються джерела походження наркотичних засобів, зброї і боєприпасів
Встановлюються джерела походження наркотичних засобів, зброї і боєприпасів
Фото: Facebook
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Правоохоронці затримали співробітники слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва, який займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2, 3 ст . 307 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин "амфетамін" та "МДМА", - йдеться в повідомленні.

Псля чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали "на гарячому" та вилучили близько 40 грамів кокаїну. За вказаний наркотик інспектор отримав 70 тисяч гривень.

В подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі провели обшуки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних і психотропних речовин, нарковмісні рослини, півтори тисячі набоїв різного калібру, холодну та вогнепальну зброю. Серед них був вилучений нагородний пістолет на ім'я четвертого президента України Віктора Януковича. Походження всіх цих предметів і речовин встановлюється.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

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