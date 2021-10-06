Призначений тимчасовий виконувач обов'язків голови правління "Укрексімбанку"

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Про це повідомила Наглядова рада Укрексімбанку, передає RegioNews.

Рішення відсторонити голову правління банку Євгена Мецгера від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування наглядовою радою прийняте на позачерговому засіданні Наглядової ради.

Наглядова рада приносить свої щирі вибачення членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсяному, а також представникам ЗМІ та усьому громадянському суспільству за прикру та неналежну поведінку голови правління та представників банку. Результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення наглядової ради щодо повноважень Мецгера Є.В. Тимчасово виконуючим обов’язки голови правління банку призначено Єрмакова С.О., - йдеться в повідомленні.

Довідково.

Сергій Єрмаков є членом правління Укрексімбанку.

За інформацією банку, С. Єрмаков з квітня 2006 року по жовтень 2016 року обіймав посади від начальника відділу до директора Департаменту планування та фінансового аналізу, заступника фінансового директора, віце-президента, директора з стратегії, віце-президента "Альфа-Банку.

Із листопада 2016 року по серпень 2017 року він був фінансовим директором, членом правління "Укрсоцбанку".

Із жовтня 2017 року по грудень 2017 року – радник голови ради директорів ТОВ "Група "ТАС".

Із грудня 2017 року по жовтень 2019 року – заступник голови правління "Таскомбанку".

Рішенням наглядової ради Укрексімбанку з 1 квітня 2020 року був призначений членом правління "Укрексімбанку".

Як повідомлялося, Мецгер склав з себе повноваження глави "Укрексімбанку" на час розслідування.

Нагадаємо, знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".