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05 жовтня 2021, 15:36 413

"Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку: там були порушення з боку чиновника

05 жовтня 2021, 15:36 413
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з відкритих джерел
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Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент із журналістами "Схем", який стався в "Укрексімбанку". У фракції «Слуга народу» наголошують на порушеннях з боку очільника держбанку

Як передає RegioNews про це в коментарі журналстам у кулуарах парламенту заявила заступниця голови пропрезидентської фракції Євгенія Кравчук.

"Я спілкувалася з колегами. Вони обов'язково розглянуть це питання", - наголосила вона.

За словами нардепки, комітет планує звернутися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб він узяв це питання на особистий контроль.

"Звичайно, потрібно реагувати. Там очевидні порушення з боку чиновника", - резюмувала Кравчук.

Нагадаємо, що знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Зазначається, що голові правління не сподобалося одне із запитань, поставлене журналістом, через що той наказав охороні "забрати камери" та "дістати з них касети".

"Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео", - йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Повідомляється, що журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.,

У держбанку ж звинувачують у провокації журналістів.

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